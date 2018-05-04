Bırakın Galatasaraya imza atayım

İtalyan basını, başarılı oyuncunun Dünya Kupası’ndan önce G.Saray’a imza atıp, Rusya’ya kafası rahat gitmeyi planladığını yazdı. Nagatomo’nun İnter’le bizzat görüştüğü ve transferinde kolaylık sağlanması istediği de belirtildi.

G.SARAY’IN Inter’den devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo’nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor. Bu konu ile ilgili İtalya’dan ilginç bir haber geldi. İtalyan basını, başarılı oyuncunun Dünya Kupası’ndan önce G.Saray’a imza atıp, Rusya’ya kafası rahat gitmeyi planladığını yazdı. Nagatomo’nun İnter Kulübü yetkileriyle bizzat görüştüğü ve G.Saray’a transferinden kolaylık sağlanmasını istediği de vurgulandı. Fatih Terim transferin bir an önce resmiyet kazanmasını istiyor.

2.5 milyon euro önerecekler

İtalyan ekibi Japon oyuncusu için 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Galatasaray, Nagatomo’nun bonservisi için 2.5 milyon euronun üzerinde bir rakam teklif etmeyecek. Japon futbolcunun Inter’le 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve tecrübeli oyuncunun Türkiye’de kalmak istemesi pazarlıkta Sarı-Kırmızılı kulübün elini güçlendirecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nagatomo’nun bonservisi alınıp alınmayacağı konusunda ise çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz şunları söyledi:

Maradona parası isteyebilirler

Nagatomo çok karakterli iyi bir insan. Ama yarın tüm söylediklerimiz bize İtalyanlar tarafından yol-su-elektrik olarak geri dönebilir. Normal şartlarda isteyecekleri para yerine Maradona parası isteyebilirler. Şu an İnter’le bir görüşme yapmadık. Herkes birbirinin hamlesini bekliyor. Mayıs ve Haziran için 256 milyonluk ödeme durumumuz var. 3 ayda 320 milyon TL borç ödedik.Mayısta 86 milyon, haziranda 256 milyon TL ödeme durumuz var. Yeni yönetim kurulu listemi ben de bilmiyorum. bugün hep beraber görmüş olacağız.

Akşam