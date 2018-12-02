Bir VARmış, bir yokmuş

Beşiktaş, 2018'in son derbisinde Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray, maçta 3 kez penaltı bekledi ancak VAR ile penaltı kararları çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Adem Ljajic, penaltıdan attı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi ve ardından penaltı kararını verdi.

Galatasaray, maçta 3 kez penaltı bekledi. 38'de VAR'dan bir uyarı bekledi ancak VAR'dan da 'İzlemen gerekiyor' yanıtı gelmeyince penaltı vermedi. 42'de yandaki ekrana gidip bakmasının ardından penaltıya hükmetmedi. 66. dakikadaki pozisyonda Cüneyt Çakır, diğer iki pozisyonun aksine penaltı kararı verdi ancak VAR ile penaltıdan önce Onyekuru'nun elle oynadığı kararını vererek penaltıyı iptal etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti, Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.