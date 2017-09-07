Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

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Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

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Adem Büyük bombası

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Messi imzayı atıyor

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Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bir transfer daha KAP'a bildirildi!

Transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala Fırtına’da çalışmalar hızlandı. Stoper bölgesi için Tomas Hubocan ile anlaşan Bordo- Mavililer, Slovak futbolcuyu KAP'a bildirdi.

Bir transfer daha KAPa bildirildi!

Karadeniz ekibi, transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala stoperine kavuşuyor... Uzun zamandır Serdar Taşçı ile görüşen ancak tecrübeli futbolcunun nazından bıkan Bordo- Mavili yönetim, Fransız ekibi Marsilya’nın 31 yaşındaki savunmacısı Tomas Hubocan ile her konuda anlaşma sağladı. Slovak oyuncunun kiralanması için de Fransız devi ile el sıkışan Trabzonspor’un tecrübeli futbolcuyu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan’ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır“ ifadelerine yer verildi.

Fırtına’da forma giyen 3 Slovak futbolcu Jan Durica, Juraj Kucka ve Matus Bero’nun, bu transferde büyük rol oynadığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun sözleşmesinde 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonu olduğu da öğrenildi. Öte yandan Napoli forması giyen Vlad Chiriches için de İtalyan temsilcisi ile pazarlık masasına oturan Bordo- Mavililer, Hubocan ile anlaşma sağlanmasının ardından Rumen futbolcunun transferinden vazgeçti. Orta saha bölgesini de güçlendirmek isteyen Fırtına’da Başkan Muharrem Usta, önceki gün Zlatko Junuzovic transferini noktalamak için Almanya’nın yolunu tutmuştu. Ancak Werder Bremen’in tok satıcı tavrı ve Avusturyalı futbolcunun görüşmeleri ağırdan alması sebebiyle görüşmeler hala sonuçlandırılamadı.

İtalyanlar müjdeyi verdi:

İtalyanlar müjdeyi verdi: "Biz Türklerle anlaştık"

Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Jose Sosa transferi bitiyor!

Jose Sosa transferi bitiyor!


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Bir transfer daha KAPa bildirildi!

Bir transfer daha KAP'a bildirildi!

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İtalyanlar müjdeyi verdi: Biz Türklerle anlaştık

İtalyanlar müjdeyi verdi: "Biz Türklerle anlaştık"

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Jose Sosa transferi bitiyor!

Jose Sosa transferi bitiyor!

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Tomas Hubocan bombası

Tomas Hubocan bombası

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Josa Sosanın transfer belgesi ortaya çıktı iddiası!

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