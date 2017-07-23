Bir süper yıldız daha Galatasarayda!

İngiliz basınına göre Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta sahası Fernando ile 9 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, orta saha pozisyonu için alternatif isimlerle görüşmelerini devam ettiriyor.

Şu ana kadar Stoke City'den Imbula ve Juventus'lu Lemina'dan herhangi bir sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar hakkında İngiliz basınından taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme paylaşıldı.

İddiaya göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı futbolcusu Fernando transferinde mutlu sona ulaştı.

Habere göre Cim Bom, 9 milyon euro bonservis karşılığında 30 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlarken, 4 yıllık kontrat imzalayacağı Fernando'ya, yıllık 4 milyon Euro net ücret ödeyecek.