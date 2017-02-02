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Bir Grosskreutz skandalı daha!

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Hyun-Jun Suk'un Bastia'ya transferinin evrakların geç kalması nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.

Bir Grosskreutz skandalı daha!

Trabzonspor'un sezon başında Porto'dan kiraladığı Hyun-Jun Suk beklenen performansı sergileyemedi ve takımdan ayrıldı.

Bordo mavililerin sözleşmesini feshettiği Güney Koreli forvetin, Bastia ile transfer görüşmeleri yaptığı ancak evrakların yetişmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edildi.

Sezon sonuna kadar Hyun-Jun Suk'u kiralamak için harekete geçen Bastia'nın oyuncunun evraklarını yetiştiremediği ve transfer süresinin bitmesiyle birlikte mutlu sona ulaşamadığı ifade edildi. Bu olay akıllara Galatasaray'ın Grosskreutz skandalını akıllara getirdi.

Hyun-Jun Suk'un bonservisini elinde bulunduran Porto'ya döneceği kaydedildi.

Güney Koreli futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk yarıda 17 maça çıkmış ve sadece Türkiye Kupası'nda Ardahanspor'a gol atabilmişti.

Grosskreutz skandalı nasıl yaşanmıştı?

2015 Yılı yaz transferin son gününde Borussia Dortmund’dan Kevin Grosskreutz’u transfer eden Galatasaray, gerekli evrakları FIFA’ya eksik gönderince işler sarpa sardı. FIFA Transfer Matching Sistemine, Grosskreutz transferinin bilgileri girilirken, 23.55’te ekranın donduğu ve evrakların FIFA’ya 00.00.48’de düştüğü belirtilmişti. Bu nedenle de transferdeki son kararı FIFA’nın vereceği açıklanmıştı. Dün akşam saatlerinde de FIFA’dan şoke eden haber geldi. Galatasaray’ın ilk günkü “Sadece gecikme var” açıklamasını çürüten FIFA, daha önemli bir skandalın yaşandığını gözler önüne serdi. Sarı-Kırmızılılar’ın yaptığı başvurunun incelendiği ve geç kalınmanın yanı sıra Grosskreutz transferinde eksik, boş ve imzasız evrak (sağlık raporu, sözleşme, kimlik bilgileri vs...) gönderildiği, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığı, transferin gerçekleşmesine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi. FIFA ayrıca evrakların tam olması halinde gecikmeyi tolere edebileceklerini ve transferin gerçekleşmesine izin verebileceklerini de kaydetti.

Grosskreutz transferinde bilgilerin FIFA ile paylaşılması esnasında yaşananlar “Yok artık” dedirtmişti. Dortmund ile yapılan evrak yazışmalarında Alman Kulübü’nden gelen belgelerdeki eksiklikleri tespit eden Sarı-Kırmızılılar, bunların düzeltilip tekrardan kendilerine gönderilmesini istedi. Dortmund’dan gelen doğru ve imzalanmış belgelerin, yanlış ve imzasız belgelerin yanına konulması ise sonun başlangıcı oldu. Zamanın da daralmasıyla Galatasaraylı yetkilinin panikle yanlış ve imzasız belgeleri FIFA’ya gönderdiği ve bu nedenle bu skandalın yaşandığı öğrenilmişti.

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