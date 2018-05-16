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Bilic'in yeni adresi belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Hırvat taktisyen Slaven Bilic'i getirmeye hazırlanıyor.

Bilicin yeni adresi belli oldu

Bayern Münih'e giden Niko Kovac'ın yerine Bilic'i düşünen Frankfurtlu idarecilerin işi resmiyete dökmek üzere oldukları ifade edildi.

Bir süredir Bilic ile görüşmelerde bulunan Eintracht Frankfurt yetkilileri tüm işlemlerin çözülmesi durumunda teknik direktörlük için 1 numaralı aday olan Bilic'e görevi emanet edecek.

Almanya'da 8. sırada tamamlayan Frankfurt'ta Sebastian Haller ve Ante Rebic, Hradecy, Mascarell, Gacinovic gibi etkili isimler bulunuyor.

Son olarak West Ham United'ı çalıştıran Slaven Bilic, 6 Kasım 2017'den bu yana boştaydı. 49 yaşındaki teknik adam daha öncesinde ise Beşiktaş, Lokomotiv Moskova, Hırvatistan Mili Takımı ve Hajduk Split'te görev aldı.

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