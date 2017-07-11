Bilic Süper Ligden bir yıldızı daha kaptı

Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı.

Osmanlıspor, takımın 26 yaşındaki yıldızı Badou Ndiaye konusunda İngiltere Premier Lig takımı West Ham United ile anlaşmaya vardı. Londra ekibi, teknik direktör Slaven Bilic’in uzun süredir kadrosunda görmek istediği Senegalli futbolcu için Ankara temsilcisine 8.5 milyon Pound (39 milyon TL) ödeyecek. West Ham, tecrübeli futbolcu ile de her konuda el sıkışırken, Osmanlıspor Genel Menaceri Ender Yurtgüven, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla anlaşmayı doğruladı. Transferin en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Milli takımın vazgeçilmezi oldu

Mor-Sarılı ekip, Ndiaye’yi 2015 yılında 300 bin Euro (1.5 milyon TL) karşılığında ve 3 taksit ödeme planı ile Norveç’in Bado Glimt takımından kadrosuna katmıştı. Ankara ekibi, yıldız oyuncuyu 2 sezon oynattıktan sonra yaklaşık 26 katına satmış olacak. Tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor’daki başarılı performansı ile ülkesi Senegal’in vazgeçilmez oyuncularından da biri oldu. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 42 karşılaşmaya çıkarken, 7 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 de gol pası verdi.

Hedef Gökhan İnler

Senegalli yıldızı West Ham United’a gönderen Osmanlıspor, Beşiktaş’tan ayrılan Gökhan İnler’i istiyor. Ankara ekibi, Süper Lig ekiplerinin ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcuya en yüksek teklifi yaparken, teknik direktör Bülent Uygun, İsviçreli oyuncunun kadroya katılması için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti. Mor-Sarılılar, şu ana kadar sadece Gençlerbirliği’nden ayrılan Serdar Gürler’i kadrosuna kattı.