Beşiktaştan teklif aldım. Kulübüm zorluk çıkarmayacak

Atiba ile henüz anlaşamayan Siyah-Beyazlılar’ın Sturm Grazlı Peter Zulj ile ilgilendiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu da Beşiktaş’tan kendisine teklif geldiğini doğruladı.

KANADALI Atiba Hutchinson ile henüz anlaşma sağlayamayan ve onun yerine oyuncu bakan Beşiktaş için bir transfer haberi de Avusturya’dan geldi. Strum Graz forması giyen 25 yaşındaki Peter Zulj, Siyah-Beyazlılar’ın kendisine menajeri aracılığıyla transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı. Zulj, Beşiktaş iddialarıyla ilgili olarak, “Transferimde belirleyici bonservisim olacak. Biraz yüksek olabilir ama kulübümle görüştüm, önümü kesmeyecek, kolaylık gösterecekler” dedi. Geçtiğimiz sezon Strum Graz’da 33 maçta forma giyen Zulj sol ayaklı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebildiği gibi hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor.

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