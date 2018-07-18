Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.

"Beşiktaş'tan teklif aldım. Kulübüm zorluk çıkarmayacak"

Atiba ile henüz anlaşamayan Siyah-Beyazlılar’ın Sturm Grazlı Peter Zulj ile ilgilendiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu da Beşiktaş’tan kendisine teklif geldiğini doğruladı.

Beşiktaştan teklif aldım. Kulübüm zorluk çıkarmayacak

KANADALI Atiba Hutchinson ile henüz anlaşma sağlayamayan ve onun yerine oyuncu bakan Beşiktaş için bir transfer haberi de Avusturya’dan geldi. Strum Graz forması giyen 25 yaşındaki Peter Zulj, Siyah-Beyazlılar’ın kendisine menajeri aracılığıyla transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı. Zulj, Beşiktaş iddialarıyla ilgili olarak, “Transferimde belirleyici bonservisim olacak. Biraz yüksek olabilir  ama kulübümle görüştüm, önümü kesmeyecek, kolaylık gösterecekler” dedi. Geçtiğimiz sezon Strum Graz’da 33 maçta forma giyen Zulj sol ayaklı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebildiği gibi hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor.

Vida'dan gelen parayla Aboubakar transfer edilecek

Vida'dan gelen parayla Aboubakar transfer edilecek

Güle güle Vida! Beşiktaş teklifi kabul etti

Güle güle Vida! Beşiktaş teklifi kabul etti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık


 

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Vidadan gelen parayla Aboubakar transfer edilecek

Vida'dan gelen parayla Aboubakar transfer edilecek

Başkan Fikret Orman, Vincent Aboubakar transferi için adeta gözünü kararttı. Orman, Vida’nın satışından gelecek büyük gelirin bir kısmıyla Porto’dan Kamerunlu yıldızın tapusunu almayı planlıyor.
Güle güle Vida! Beşiktaş teklifi kabul etti

Güle güle Vida! Beşiktaş teklifi kabul etti

3 ülkeden 6 kulübün transfer etmek için yarıştığı Vida’da Liverpool ipi göğüslemeye çok yakın. Beşiktaş yönetimi de İngiliz ekibinin 20 milyon poundluk (130 milyon TL) teklifine ‘Olur’ verdi.
Beşiktaştan teklif aldım. Kulübüm zorluk çıkarmayacak

"Beşiktaş'tan teklif aldım. Kulübüm zorluk çıkarmayacak"

Atiba ile henüz anlaşamayan Siyah-Beyazlılar’ın Sturm Grazlı Peter Zulj ile ilgilendiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu da Beşiktaş’tan kendisine teklif geldiğini doğruladı.
Beşiktaşta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Club Brugge, Beşiktaş'tan Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic’i 3 milyon 900 bin Euro karşılığında transfer etti.
Başkan işi bitirmeye çalışıyor! 33 maçta 21 gol attı

Başkan işi bitirmeye çalışıyor! 33 maçta 21 gol attı

Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Andre Ayewde sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
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