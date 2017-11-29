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Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Beşiktaş, Manisaspor'a patladı! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Siyah-Beyazlılar, zayıf rakibini 9-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaştan tarihi galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında TFF 1. Lig ekibi Manisaspor ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlarında yoksun olarak oynadığı müsabakaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Kara Kartal, zayıf rakibi karşısında zorlanmadı ve sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrılarak turu büyük ölçüde garantiledi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Siyah-Beyazlı takım, Ege temsilcisine patlarken, Şenol Güneş'in ekibine galibiyeti getiren goller Negredo (4), Lens (3), Orkan Çınar, Mustafa Pektemek'ten geldi.

Kupanın bu turunda rövanş karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza alanı içine doğru havadan gönderdiği topu Grandmedical Manisaspor savunması uzaklaştırmak isted, ancak kısa düşen top Jeremain Lens'in önünde kaldı. Jeremain Lens, sağ ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gitti.

5. dakikada Oğuzhan şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Oğuzhan'ın vuruşunda top savunmadan döndü.

14. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı top savunmadan sekerek Mustafa'nın önüne geldi. Mustafa'nın gelişine şutunda top dışarı gitti.

Negredo açılışı yaptı

15. dakikada Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun golüyle maçta öne geçti. Gary Medel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens, ceza alanı içine girmeden yerden çevirdiği topa Alvaro Negredo ön direkte vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

Lens attırdı ve attı!

22. dakikada ilk golün asistini yapan Lens, ikinci golün sahibi oldu. Orkan Çınar'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jeremain Lens, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orkan'dan da önce asist sonra gol

34. dakikada Gary Medel'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Orkan Çınar, ceza alanı içine girdiği anda kaleci Emrullah Şalk'ın üzerinden aşırtarak topu filelerle buluşturdu. 3-0.

Lens atmaya devam ediyor

41. dakikada Alvaro Negredo ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup, kaleye vurmak yerine Jeremain Lens'i çok iyi gördü. Jeremain Lens, rakibinden önce kayarak vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

42. Adriano Correia'nın sol kanattan ortasında Alvaro Negredo arka direkte kafayla Orkan Çınar'a indirdi. Orkan Çınar, topu kontrol ettikten sonra sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.

Beşiktaş, yeni transferlerinin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza alanı dışından şutunda top kaleci Emrullah Şalk'ın üzerine gitti.

53. dakikada Abdülkadir Korkut'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında kaleci Tolga Zengin tek yumrukla topu uzaklaştırmak istedi ancak kısa düşen top İsmail Haktan Odabaşı'ya geldi. İsmail Haktan Odabaşı, penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

55'te Orkan Çınar'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

60. dakikada Beşiktaş'ta 2 oyuncu değişikliği birden yapıldı. Adriano ve Oğuzhan oyundan çıktı, yerine Alpay Çelebi ve Tolgay Arslan oyuna girdi.

Dakika 68'de sol kanattan gelişen atakta Orkan Çınar'ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Alvaro Negredo, şık bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-0.

Maçın 72. dakikasında Lens hat-trick yaptı. Hollandalı yıldız, boş kaleye kafa vuruşuyla topu gönderdi ve farkı 6'ya çıkardı: 6-0.

Mücadelenin 80. dakikasında Lens'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo hata yapmadı: 7-0.

Dakika 84'te Negredo skoru 8-0 yaparken, Mustafa Pektemek 86'da durumu 9-0 yaptı.

Maç 9-0'lık skorla tamamlandı.

Beşiktaş - Manisaspor maçının 11'leri

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Mitrovic, Fatih, Adriano, Lens, Medel, Oğuzhan, Orkan, Mustafa, Negredo

Manisaspor: Emrullah, Ümit, Dimov, Mikic, Abdulkadir, Metin, Asım, İsmail, Sebaihi, Zahit, Perovic

Maçtan Notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde fazla süre alamayan oyuncular forma şansı yakaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, resmi karşılaşmalarda fazla görev vermediği Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Fatih Aksoy’u, bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla Grandmedical Manisaspor karşısına çıkan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Güneş, ayrıca daha çok kenarda tuttuğu Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Jeremain Lens’i de görevlendirdi.

Oğuzhan Özyakup ilk 11’de başladı

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son maçlarda ilk 11’deki yerini Tolgay Arslan’a kaptıran Oğuzhan Özyakup da Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında şans buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup’a hücuma dönük orta saha görevini verdi.

Beşiktaş, seyircisinden yoksun oynadı

Süper Lig’in ilk haftasında Vodafone Park’taki Antalyaspor maçını seyircisiz oynayan Beşiktaş, cezasından dolayı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki mücadelede de taraftarından yoksun kaldı.

Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı 2. tur karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Grandmedical Manisaspor karşısında çekti.

Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Grandmedical Manisaspor taraftarı takip etti. Manisalı taraftarlar maçın öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

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