Beşiktaştan sürpriz transfer

Siyah beyazlılar, savunma oyuncularından Tosic ve Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir ismi kadrosuna kattı.

Beşiktaş’ın Şili’li stoper Enzo Roco ile her konuda anlaşma sağladığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 25 yaşındaki milli oyuncunun bu akşam İstanbul’a geleceği ve imzaların İstanbul’da atılacağı belirtildi.

Enzo Roco, geçtiğimiz sezon Meksika ekiplerinden Cruz Azul’da forma giyerken 34 maçta oynadı ve 2 gol attı.

(Haber1903)