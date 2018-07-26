Beşiktaştan sürpriz transfer

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Enzo Roco, geçtiğimiz sezon Meksika ekiplerinden Cruz Azul’da forma giyerken 34 maçta oynadı ve 2 gol attı.

(Haber1903)

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