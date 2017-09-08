Beşiktaştan son gün bombası!

Gökhan Gönül’ün sağ bekte tek alternatif olmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, Stephan Lichtsteiner ya da Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacak. Siyah-beyazlılar bu girişimlerinden sonuç alamazsa transfere nokta koyacak.

Transferde sağ beke odaklanan Beşiktaş Yönetimi, Juventus’ta oynayan Stephan Lichtsteiner ile kurduğu temaslardan sonra, Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı da gündeminde tutmaya devam ediyor. İlk tercihini İsviçreli futbolcudan yana kullanmak isteyen bu konuda oyuncuyla görüşen idareciler, stoper ve orta saha özellikleri nedeniyle Kaan Ayhan defterini de tamamen kapatmak istemiyor.

Beck’in gidişinden sonra bu bölgede Gökhan Gönül’ü yalnız bırakmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, bonservissiz olarak transfer etmeye çalıştığı Lichtsteiner dışında ilgilendiği Kaan Ayhan için, Düsseldorf kulübüne küçük bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Bu oyuncuyu sağ bek, stoper ve defansif orta saha oynayabilme özellikleri nedeniyle, kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde son gün olması nedeniyle bütün kozlarını ortaya koyacak.

Beşiktaş Yönetimi, hem Lichtsteiner hem de Kaan Ayhan’da çaba sarfetmesine rağmen, bu girişimlerinden sonuç alamazsa transfer dönemini noktalayacak. Devre arası için Dinamo Kiev’den Vida ile anlaşan siyah-beyazlı kulübün, ayrılan olmadıkça devre arasında başka oyuncu transfer etmeye soğuk baktığı vurgulandı.

Öte yandan bir süre önce Diego Costa’yı kiralamak için nabız yoklayan yönetim, Cenk Tosun’un takımda kalması nedeniyle, bu girişimi rafa kaldırdığı ortaya çıktı. Diego Costa’nın yüksek maliyeti nedeniyle, mali planlamada sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, büyük hedeflerini yeni sezona bıraktı.

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