Beşiktaştan şok karar! Oğuzhanın yerine...

Oğuzhan Özyakup'un Fenerbahçe maçında hakem ve Van Persie ile sürekli polemik halinde olması yönetimi rahatsız etti.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in, Fabri'nin yedeği durumuna düşmesi nedeniyle Oğuzhan Özyakyup, oynadığı maçlarda kaptanlık görevini üstlenirken, yıldız futbolcunun olaylı Fenerbahçe derbisindeki tavırları beraberinde tartışmaları da getirdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah beyazlı yöneticilerin maç boyunca Van Persie ve hakemle polemik halinde olduğu için eleştirdikleri Oğuzhan'ın kaptanlık görevini kaldıramadığı yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin derbinin ardından yaptıkları toplantıda, kaptanlığa getirilecek isimleri de konuştukları, Atiba'nın sakin kişiliği ve istikrarlı futbolu ile ön plana çıktığı belirtildi. Pazubendi Atiba'nın takmasını isteyen yöneticilerin Tolga Zengin'in yedek kalması nedeniyle Kanadalı yıldızın birinci kaptan olması gerektiğini dile getirdikleri de gelen bilgiler arasında.

İKİ SEZONDA 8 KAPTAN!

Sıkça kaptanlık pazubendi el değiştiren Beşiktaş'ta son iki sezonda sekiz oyuncu kaptanlık görevini üstlendi. Takımda bu sürede kaptanlık yapan isimler ise şunlar oldu: Tolga Zengin, Atiba, Quaresma, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan, Ersan Gülüm.

14 MAÇ

3 GOL

7 ŞUT

1104 DAKİKA

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Bu arada Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Bugün bazı basın kuruluşlarında, isim verilmeden yöneticilerimize atfen 'Kaptanlığı Kaldıramadı', 'Kaptanlık Tartışması' gibi başlıklarla haberler yapıldığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, Yönetimimiz ve taraftarımızın her zaman güvendiği kaptanımız Kaptanımız Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberlere camiamızın itibar etmemesini önemle rica ederiz.