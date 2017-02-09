Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan şok karar! Oğuzhan'ın yerine...

Oğuzhan Özyakup'un Fenerbahçe maçında hakem ve Van Persie ile sürekli polemik halinde olması yönetimi rahatsız etti.

Beşiktaştan şok karar! Oğuzhanın yerine...

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in, Fabri'nin yedeği durumuna düşmesi nedeniyle Oğuzhan Özyakyup, oynadığı maçlarda kaptanlık görevini üstlenirken, yıldız futbolcunun olaylı Fenerbahçe derbisindeki tavırları beraberinde tartışmaları da getirdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah beyazlı yöneticilerin maç boyunca Van Persie ve hakemle polemik halinde olduğu için eleştirdikleri Oğuzhan'ın kaptanlık görevini kaldıramadığı yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin derbinin ardından yaptıkları toplantıda, kaptanlığa getirilecek isimleri de konuştukları, Atiba'nın sakin kişiliği ve istikrarlı futbolu ile ön plana çıktığı belirtildi. Pazubendi Atiba'nın takmasını isteyen yöneticilerin Tolga Zengin'in yedek kalması nedeniyle Kanadalı yıldızın birinci kaptan olması gerektiğini dile getirdikleri de gelen bilgiler arasında.

İKİ SEZONDA 8 KAPTAN!

Sıkça kaptanlık pazubendi el değiştiren Beşiktaş'ta son iki sezonda sekiz oyuncu kaptanlık görevini üstlendi. Takımda bu sürede kaptanlık yapan isimler ise şunlar oldu: Tolga Zengin, Atiba, Quaresma, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan, Ersan Gülüm.

14 MAÇ

3 GOL

7 ŞUT

1104 DAKİKA

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Bu arada Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Bugün bazı basın kuruluşlarında, isim verilmeden yöneticilerimize atfen 'Kaptanlığı Kaldıramadı', 'Kaptanlık Tartışması' gibi başlıklarla haberler yapıldığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, Yönetimimiz ve taraftarımızın her zaman güvendiği kaptanımız Kaptanımız Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberlere camiamızın itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Jelena'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Jelena'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Karabükspor maçı öncesi flaş gelişme!

Karabükspor maçı öncesi flaş gelişme!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaştan şok karar! Oğuzhanın yerine...

Beşiktaş'tan şok karar! Oğuzhan'ın yerine...

Oğuzhan Özyakup'un Fenerbahçe maçında hakem ve Van Persie ile sürekli polemik halinde olması yönetimi rahatsız etti.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Jelenadan Fenerbahçeye gönderme!

Jelena'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor.
Karabükspor maçı öncesi flaş gelişme!

Karabükspor maçı öncesi flaş gelişme!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Beşiktaş’ta Karabük yolculuğu başladı.
Robin van Persiede son dakika!

Robin van Persie'de son dakika!

Olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Robin Van Persie'ye 'toplum değerlerini aşağılama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Vodafone Arenada büyük problem!

Vodafone Arena'da 'büyük' problem!

Beşiktaş bu sezon Vodafone Arena’da oynadığı büyük maçlarda çok zorlanıyor.
Şenol Güneşin korktuğu başına geldi!

Şenol Güneş'in korktuğu başına geldi!

Fenerbahçe ile oynanan derbiden önce Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in yaşanacak gerilimi önceden gördüğü ve bunu oyuncuları ile paylaştığı ortaya çıktı.
Fikret Orman: Özür diliyorum

Fikret Orman: "Özür diliyorum"

Vodafone ile yenilenen sözleşmenin basın toplantısında konuşan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, top 53 dakika oyunda kaldı.
Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

UEFA'nın, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, karşılaşma sırasında ve sonrasında taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor.
Advocaattan Şenol Güneş açıklaması

Advocaat'tan Şenol Güneş açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu....
Quaresmadan Fenerbahçe tribünlerine...

Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maç sonrasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik harekette bulundu....
Tosicten Robin van Persie açıklaması!

Tosic'ten Robin van Persie açıklaması!

Robin van Persie ile yaşadığı gerilimin finalinde kırmızı kartla oyun dışı kalan Dusko Tosiç, maç sonrası instagram...
Kjaer o anları anlattı

Kjaer o anları anlattı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Kjaer maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği demeçte devre arasında Şenol Güneş ile girdiği...
Van Persie: Tosic aşırı tepki verdi

Van Persie: "Tosic aşırı tepki verdi"

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu....
Fenerbahçeli yöneticinin başı yarıldı!

Fenerbahçeli yöneticinin başı yarıldı!

Sarı-Lacivertli kulübün menajeri Hasan Çetinkaya'nın başı, tribünlerden atılan sert bir cisim nedeniyle yarıldı....