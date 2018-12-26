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Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme uzatma teklifi yaptıklarını açıkladı.

Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması geldi

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yaptığını duyurdu.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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