Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması geldi

Medel ayrılmak istiyor, yönetim bırakmıyor

Pepe ile vedalaşan Beşiktaş’ta, Gary Medel de ayrılık hesapları yapıyor. Premier Lig ekibi West Ham’ın resmen istediği 31 yaşındaki Şilili futbolcunun, yönetimden izin alarak, İngiltere’ye gitmenin planlarını yaptığı belirlendi.