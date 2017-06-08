Beşiktaştan müthiş takas teklifi!

Beşiktaş, stoper transferinde bir numaralı adayı olan Domagoj Vida'yı büyük ölçüde ikna ederken, kulübü Dinamo Kiev'le görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı idarecilerin Hırvat savunmacı karşılığında Ukrayna kulübüne Denys Boyko'yu önerdiği öğrenildi.

Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde Boyko ile Dinamo Kiev de ilgilenmiş, ancak tecrübeli eldiven siyah-beyazlı kulübü seçmişti. Beşiktaş'ta tutunamayınca kiralık olarak Malaga'ya giden Boyko, orada da çok az oynama şansı yakalamıştı.

Vida, geçtiğimiz sezon 39 maçta Dinamo Kiev formasını giyip, dört kez ağları sarstı.

Sabah