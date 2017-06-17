Beşiktaştan Milanın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.

24 yaşındaki Paraguaylı oyuncu için yapılan görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

Gomez, sağ ayaklı stoper olduğu için Marcelo’nun gitmesi durumunda takıma dahil edilecek. Geçen sezon da Beşiktaş'ın transfer radarında olan Gustavo Gomez, tercihini Milan'dan yana kullanmış ve İtalyan ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.

Bu sezon Milan'da fazla forma şansı bulamayan Gustavo Gomez, 19 maçta forma giyerken 1170 dakika sahada kaldı.

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