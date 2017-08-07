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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu

Beşiktaş, dün oynanan Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili hukuki olarak ilk adımı attı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor Kulübü'ne, Konyaspor taraftarına ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaştan Konyaspora suç duyurusu

Beşiktaş'ın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu şöyle;

Şüpheliler:

1-) 6222 sayılı yasa gereğince tespit edilecek Atiker Konyaspor taraftarları

2-) 6222 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince Atiker Konyaspor Kulübü

3-) TCK 257. maddesi gereğince denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri

Suç: 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 12.,13.,16.,17. maddleeri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  257/2. maddesi ve 5237 sayılı kanunun 86/2 maddesi.

1-) 06.08.2017 tarihinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Süper Kupa mücadelesinde yaşanan olaylar tüm kamuoyunun malumudur.

2-) Müsabakanın oynandığı esnada stada sokulması 6222 sayılı yasa ile yasaklanan kelebek diye tabir edilen bıçak Konyaspor taraftarları arasından müsabakanın oynandığı sahaya fırlatılmış, maçın hakemi tarafından bıçak gözlemcilere teslim edilmiştir. Bu olay canlı yayın esnasında tüm izleyiciler tarafından net olarak görülmüştür.

3-) Maçın bitiş düdüğünden sonra binlerce Konyaspor taraftarı 6222 sayılı yasa ile girilmesi yasak olan müsabakanın oynandığı saha içine girerek taşkınlık çıkarmışlardır. Müvekkilimiz olan kulüp futbolcularına saldırılmasını güvenlik görevlileri engellemişlerdir.

4-) Maçın oynandığı esnada Konyaspor taraftarları arasında 6222 sayılı yasa gereği stada sokulmasu yasak olan meşale tabir edilen yanıcı maddeler müsabakanın oynandığı esnada yakılarak müsabakaya zarar vermiştir.

5-)Konyaspor taraftarları arasından fırlatılan metal çöp tenekesi müvekkik kulübün stad sorumlusu olan Ahmet Ateş'İn başına isabet etmiş ve bu suretle Ahmet Ateş yaralanmıştır.

6-)Türkiye Futbol Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala müvekkilimiz kulüp taraftarları tarafından hiçbir taşkınlık yapılmamışken, iki spor kulübü futbolcuları arasında hiçbir gerginlik yaşanmamışken, maçın hakemi tarafından tahrik oluşturabilecek hiçbir karar verilşmemişken, ne amaca hizmet ettiğini anlayamadığımız şekilde çok güzel devam etmiş ve sonuçlanmış ve hatta Atiker Konyaspor lehine sonuç alınmışken bu tarz olayların sebebi tüm kamuoyu gibi tarafımızca da anlaşılamamıştır.

114 yıldır Türk Sporuna hizmet eden müvekkil spor kulübü Türkiye'de şiddetin sporun önüne geçmesini engellemek ve Türk Sporunu daha ileriye taşıyabilmek adına bu suç duyurusunda bulunmayı kendine görev adletmiştir. Müvekkilimiz spor kulübü tarafından da Türk Sporunun şiddetten arındırabilmeis adına bu tarz olayların takipçisi olmaya devam edilecektir.

İşbu sebeple, yukarıda açıklanan gerekçelerle suç duyurusunda bulunma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler: 6222 S.K m 12,13,16,17 ve 5237 S.K m. 257/2, 86/2  ve ilgili sair mevzuatlar.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahıslar hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

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