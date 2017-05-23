Beşiktaştan iki transfer bombası birden! Birini başkan açıkladı...

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Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, uzun süredir gündemde olan ve Palmeiras’ta forma giyen Dudu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transfer görüşmelerini yürütmek üzere yönetici Metin Albayrak’ın geçtiğimiz hafta Brezilya’ya gittiği ortaya çıkarken önemli adımlar atıldığı öğrenildi. Her iki kanat ve forvet bölgesinde oynayabilen Dudu ile her konuda anlaşma sağlandığı, Palmeiras Kulübü ile de pazarlık halinde olunduğu öğrenildi. Brezilyalı kulübün kapıyı 10 milyon dolardan açtığı Siyah-Beyazlı kurmayların da bu rakamı aşağı çekmek için uğraştığı kaydedilirken Beşiktaş’ta oynamayı çok istediğini söyleyen Dudu da kulübünden kolaylık yapmalarını talep etti. Dudu, bu sezon Palmeiras formasıyla çıktığı 20 maçta toplam 5 gole imza attı.

BİR BOMBA HABER DE FİKRET ORMAN'DAN

Beşiktaş'ın Dudu ile anlaştığı haberlerinden birkaç saat sonra Fikret Orman, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, “Talisca'nın 1 sene daha sözleşmesi devam ediyor. Uzatımını resmi olarak yaptık.” diyerek, Beşiktaşlı taraftarlara bir transfer müjdesi daha vermiş oldu.

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