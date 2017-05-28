Beşiktaştan iki imza birden!

Beşiktaş, iç transferde Marcelo ve Necip Uysal ile 5 yıllık daha anlaşma yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporu doğrultusunda tecrübeli stoperle bir süredir pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 4+1 yıllık anlaştığı Marcelo'ya yılda 1 milyon 700 bin Euro verecek. Kartal, 4+1 yıllık sözleşme önerdiği Necip Uysal'dan da olumlu yanıt aldı. 26 yaşındaki oyuncunun maaşının da 900 bin Euro'dan 1,5 milyon Euro'ya çıkarılacağı bildirildi. Necip'in sözleşmesi 2019'da sona eriyordu.

Sabah