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Çaykur Rizespor maçında oyundan alındığı için tepki gösterip doğrudan soyunma odasına giden Ricardo Quaresma’yı yönetim uyardı.

Beşiktaştan flaş karar! Quaresma...

Çaykur Rizespor maçında oyundan alınınca sinirli bir şekilde sahayı terk eden ve yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına giden Quaresma’ya yönetimden ihtar geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, bir ceza verilmesini talep etmese de yönetim Portekizli yıldızı uyardı.  Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan  Ahmet Nur Çebi, Quaresma ile görüşüp davranışını masaya yatırdı. Görüşmede Orman, “Takım, yönetim ve taraftar seni çok seviyor. Ama bu tür tepkilerini herkesin önünde gösterme. Daha önce de yaptın.  Sen bir markasın, ama kendini kontrol etmeyi de bilmelisin” dedi.

‘FUTBOLU ÖLÜMÜNE YAŞIYORUM’

Çebi de camianın kendisini sevdiğini yenileyerek, “Senin de Beşiktaş’ı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Ancak Rize maçında yaptığını sakın bir daha tekrarlama. Çünkü üzülüyoruz” dedi. Quaresma da takıma olan bağlılığından dolayı bazı tepkilerine mani olamadığını belirterek, “Ben futbolu ölesiye bir duyguyla yaşıyorum. Kulüp hepimizin üstündedir, bunu biliyorum. Kulübümüze zarar verecek hiç bir harekette bulunmam. Beşiktaş’ın anlamı benim için her şeyin üstünde. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım” dedi. Quaresma, Atik Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta da oyundan alınınca Güneş’in elini sıkmayarak tepki vermişti.

TAKIMI TAŞIYOR

Geçen sezon şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Quaresma bu sezon da başarılı bir performans ortaya koyuyor. 33 maçta forma giyen Portekizli 5 gol atarken 12 de asist yaptı.

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Hürriyet

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