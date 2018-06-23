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Beşiktaştan Fenerbahçeye dev transfer çalımı

Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından Brezilyalı oyuncunun yerini doldurmak için girişimlerde bulunan Kara Kartal, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Jack Wilshere’ı gündemine aldı.

Premier Lig ekibi Arsenal’deki 10 yıllık macerasını noktalayarak İngiliz temsilcisiyle yollarını ayıran 26 yaşındaki futbolcunun menajerinden maliyet raporu isteyen yönetim, yıldız ismin maaş beklentisini öğrendikten sonra resmi görüşmelere başlayacak.

‘Büyük bir karar alacağım’

Geçen sezon Arsenal formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, rakip fileleri 2 kez sarsıp 5 de asist yapmıştı. Dönemin tamamlanmasının ardından boşa çıkan ve tatile giden Wilshere, geleceğiyle ilgili olarak da yorumda bulundu. Instagram hesabından önceki gün bir paylaşım yapan İngiliz futbolcu, “Birkaç hafta içinde hayatım için büyük bir karar alacağım. Kendim için en doğru kararı vereceğime eminim” ifadelerini kullandı.

3 büyüklerin ortak hedefi!

Piyasa değeri 20 milyon Euro civarında bulunan deneyimli orta alan oyuncusuyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği biliniyor. Siyah-Beyazlılar’ın Wilshere için 2 Süper Lig kulübüne ek olarak Premier Lig’den de birkaç kulüple başarılı futbolcu için yarış içinde olduğu konuşuluyor.

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