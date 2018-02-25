Beşiktaştan Fenerbahçeye ağır darbe

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Quaresma (2) ve Vida kaydederken, Fenerbahçe'nin golü Fernandao'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 23. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede goller Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma (2) ile Jose Fernandao'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde Beşiktaş 44 puanla 3. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 44 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

Öte yandan sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı, böylece ikili averaj da Beşiktaş'a geçti.