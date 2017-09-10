Beşiktaştan Domagoj Vida açıklaması

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması

Beşiktaş, Süper Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Karabükspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Metin Albayrak, Vida hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaştan Domagoj Vida açıklaması

Karşılaşma sonrasında siyah beyazlı yönetici Metin Albayrak, Hırvat stoper Domagoj Vida hakkında açıklamalarda bulundu.

“Çok yorgunduk, maçta belli de oldu. Zemin de çok kötüydü. İlk yarıda 5-6 pozisyonumuz var, atsak farklı olurdu. Sezon başında iniş, çıkışlar olur. Geçen sene de öyleydi, Aboubakar geç devreye girmişti. Hocamız herkese görev veriyor. Herkes milli takımdan döndü. Çok büyük performans gösterdi çocuklarımız da milli takımda. Takımımız çok geniş. Tecrübeli ve yetenekli oyuncularımız var. Tosun, geçen sene de en önemli isimlerden, gol kralımız” dedi. Metin Albayrak son olarak Vida transferiyle ilgili olarak Ocak ayında gelip gelmeyeceği sorusuna, "İnşallah" yanıtını verdi.

Beşiktaş Karabük'te altın buldu

Beşiktaş Karabük'te altın buldu

Beşiktaş'tan son gün bombası!

Beşiktaş'tan son gün bombası!

Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza

Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza


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Beşiktaştan Domagoj Vida açıklaması

Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması

Beşiktaş, Süper Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Karabükspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Metin Albayrak, Vida hakkında açıklamada bulundu.
Beşiktaş Karabükte altın buldu

Beşiktaş Karabük'te altın buldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u Ryan Babel'in 79. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Beşiktaştan son gün bombası!

Beşiktaş'tan son gün bombası!

Gökhan Gönül’ün sağ bekte tek alternatif olmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, Stephan Lichtsteiner ya da Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacak. Siyah-beyazlılar bu girişimlerinden sonuç alamazsa transfere nokta koyacak.
Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza

Ve Vida transferi resmiyet kazandı! 4.5 yıllık imza

Beşiktaş kısa süre önce özel protokol yaptığı Hırvat stoper Domagoj Vida'ya 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalattı.
Cenk Tosundan olay itiraf: Teklif bir hafta önce gelmiş olsa...

Cenk Tosun'dan olay itiraf: "Teklif bir hafta önce gelmiş olsa..."

Milli takım ve Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Cyrstal Palace'ın transfer teklifini bir hafta önce gelmesi halinde transferin gerçekleşmiş olacağını söyledi.
Pedro Franconun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Etoo mesajı gönderdi: Beni alın

Eto'o mesajı gönderdi: "Beni alın"

Antalyaspor’dan ayrılma kararı alan Kamerunlu yıldız, transfer döneminin bitimine iki gün kala Kartal’ın kapısını çaldı ve “Beni kadronuza katın. Beşiktaş’ta futbol oynamadan Türkiye’den ayrılmak istemiyorum” diye konuştu.
Vidadan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Diego Costa Beşiktaşa transfer olabilir!

Diego Costa Beşiktaş'a transfer olabilir!

Atletico Madrid'e transfer olamayan İngiltere'ye de dönmeyen Diego Costa'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.
Lichtsteiner Beşiktaşa cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'na düşen Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar, Avrupa'daki cezası nedeniyle...
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

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Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı...
Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

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Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Ormanla görüştü

Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Orman'la görüştü

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü....
Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması: Umarım bizi zorlamazlar

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: "Umarım bizi zorlamazlar"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in milli...