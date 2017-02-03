Beşiktaştan bir imza daha!

Levent Nazifoğlu Fikret Orman'a cevap verdi

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Nazifoğlu, Fikret Orman'ın ''Hamd olsun Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık'' sözlerine cevap verdi.