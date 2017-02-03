Beşiktaştan bir imza daha!

Beşiktaş'tan bir imza daha!
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ricardo Quaresma'nın mevcut sözleşmesinin 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
Beşiktaş; Ricardo Quaresma'nın sözleşmesini 31 Mayıs 2020'ye kadar uzattı. Siyah-Beyazlı kulüp, TFF'ye resmi bildirimde bulundu.
Yıldız futbolcunun yıllık ücretinde artışıa gidilmesi bekleniyor. Sözleşmenin detayları kısa bir süre sonra açıklanacak.
Öte yandan Siyah-Beyazlı kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
33 yaşındaki futbolcu, 2010 yılında Inter'den Beşiktaş'a 7.3 milyon Euro bonservis bedeli ile gelmiş, 2013'te eski takımı Porto'ya geri dönmüştü. Portekizli oyuncu, 2015 - 2016 sezonunun başında Porto'dan tekrar Beşiktaş'a gelmişti.
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