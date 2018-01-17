Beşiktaştan bir bomba transfer daha

Beşiktaş'ın Juventus forması giyen sağ bek Stephan Lichtsteiner'in transferi için girişimlere başladığı ileri sürüldü.

Ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Domagoj Vida'yı katan Beşiktaş forvet için de girişimlerini sürdürüyor. Ancak İtalyan basınında Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Buna göre siyah beyazlı ekip, Juventus forması giyen sağ bek Stephan Lichtsteiner'in transferi için girişimlere başladı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsviçreli yıldız için Marsilya'nın da devrede olduğu kaydedildi.

Bu sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 2 asistlik bir katkıda bulundu.

Lichsteiner'in adı yaz transfer döneminin sonunda da Beşiktaş ile anılmıştı. O dönem Andreas Beck'i sürpriz bir şekilde Stuttgart'a satan siyah beyazlı ekip sağ bek için İsviçreli'yi gündeme almış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda asıl pozisyonu sağ bek sadece Gökhan Gönül bulunuyor. Adriano, Gary Medel, Necip Uysal gibi isimler de bu sezon sağ bekte görev aldılar.

Ajansspor