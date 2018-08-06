Beşiktaştan ayrıldığı gibi yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrıldığı gibi yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Veli Kavlak'ın ardından Aras Özbiliz de takımdan ayrıldı.
Kadrosunu güçlendirmek takviyeler yapan siyah beyazlılar, aynı zamanda da forma şansı bulamayan oyuncularla yolları ayırmaya çalışıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladığını açıkladı.
Willem II, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Kiralık işlemleri için gerekli kağıtlar hazırlanırken, Aras Özbiliz bugün idmana çıkacak." ifadeleri kullanıldı.
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