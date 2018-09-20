Beşiktaştan Avrupa Ligine süper başlangıç

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş sahasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımını 3-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımını 3-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Kartal'a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Ryan Babel, Enzo Roco ve Jeremain Lens kaydetti. Sarpsborg 08'in tek golü ise maçın son anlarında Kristoffer Zachariassen'den geldi.

Bu sonucun ardından I Grubu'na Beşiktaş 3 puanla lider başlarken, Sarpsborg 08 ise ilk maçında puan elde edemedi. Grubun diğer maçında ise Belçika takımı Genk, İsveç ekibi Malmö'yü 2-0 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Şenol Güneş'ten 3 değişiklik

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Norveç temsilcisi Sarpsborg ile yaptığı maçta, bundan önceki resmi karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ancak sonraki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo'nun gidişi sonrası, forvetteki tercihini Cyle Larin'den yana kullandı.

Ligde Bursaspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan ve Evkur Yeni Malatyaspor karşısında şans bulamayan Larin, iki resmi mücadele sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida, Sarpsborg maçında yedek soyunurken, bu isimlerin yerine Enzo Roco ile Gökhan Töre oynadı.

Gökhan Töre 857 gün sonra ilk 11'de başladı

Siyah-beyazlı takımda ilk 11'de görev alan Gökhan Töre, 857 gün sonra bu şansı elde etti.

Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda forma giyen ancak daha sonra kiralık olarak İngiltere'nin West Ham United ekibine transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla uzun süreli ilk 11 hasretini Sarpsborg karşısında sonlandırdı.

Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı ekibe dönen ve uzun süreli tedaviler geçiren Gökhan Töre, geçen sezonun son maçının ardından formasına kavuştu. Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sonradan oyuna giren ve sadece 8 dakika süre alan Gökhan Töre, bu sezon ise 4 karşılaşmada yine yedek kulübesinden gelip sahadaki yerini aldı.

Enzo Roco 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu

Domagoj Vida'nın yerine stoperde görev alan Enzo Roco ise 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Roco, bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz ile deplasmanda oynanan ikinci karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Avrupa Ligi'nde Partizan ile deplasmandaki karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Şilili oyuncu, Partizan rövanş mücadelesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedek bekledi.

Adriano kadroda yer almadı

Dizinde sakatlığı bulunan Adriano Correia, Sarpsborg karşısında kadroda yer alamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde 89. dakikada oyuna dahil olan Adriano, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bıraktı. Brezilyalı oyuncu, LASK Linz ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada da aynı nedenle forma giyememişti.

Vagner Love kadroda yer buldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Vagner Love, 3 maç sonra kadroda kendisine yer bulabildi.

Bu sezon fazla şans bulamayan ve Partizan ile oynanan ikinci karşılaşmanın yanı sıra Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kadroya dahil edilmeyen Vagner Love, Sarpsborg karşısında yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Tolga Zengin, Ryan Babel, Tolgay Arslan ve Necip Uysal yedekler arasında yer aldı.

Loris Karius'in ilk Avrupa maçı

Sarpsborg karşısında kalede görev alan Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa mücadelesine çıktı.

Transferinin ardından Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında görev alan Karius, Sarpsborg karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi iki kulübün yöneticileri ve UEFA delegesi yemekte bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Yücel ve Hüseyin Mican, Vodafone Park’ta bulunan restoranda UEFA delegesi Irakli Nakaidze, Sarpsborg Kulübü Başkanı Cato Haug ile ikinci başkanı Bjorge Oiestad’ı dostluk yemeğinde ağırladı. Ürkmezgil, Nakaidze ile Haug’a günün anısına plaket takdim etti.

Beşiktaş ikinci yarıda açıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup etti.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Gökhan Töre'nin yerine Ryan Babel'in oyuna dahil olmasıyla daha etkili oldu. Babel ile 51. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, 69. dakikada Enzo Roco ile durumu 2-0'a getirdi. Jeremain Lens'in 82. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada yediği gole rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

İkinci devrede bulduğu gollerle rakibini mağlup eden Beşiktaş, grup mücadelesine 3 puanla başladı.

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi moral buldu.

İç sahadaki başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarındaki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Son 18 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup olan Beşiktaş, bu süreçteki karşılaşmalardaki 9. galibiyetini Sarpsborg karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçların 7'sini ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

Şenol Güneş yönetiminde 33 maçın 31'inde gol attı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 33. Avrupa kupası maçına çıkan Beşiktaş, Güneş yönetimindeki skorer oyununu da sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarındaki 33 karşılaşmanın sadece 2'sinde gol atamazken, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetimindeki 33 Avrupa maçında 58 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, Avrupa'daki son 8 karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Ryan Babel'den gollere devam

Siyah-beyazlı takımı, 51. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, üst üste üçüncü karşılaşmada gol buldu.

Babel, Beşiktaş'ın peş peşe oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sarpsborg karşılaşmalarda fileleri havalandırdı. Hollandalı futbolcu, bu sezon 5 gole ulaştı.

Avrupa kupalarında da 7. golünü kaydeden Babel, bu kulvarda Mehmet Özdilek ile Anderson Talisca'yı da yakaladı.

Savunmadan bu sefer Roco gol attı

Beşiktaş'ı 69. dakikada 2-0 öne geçiren Enzo Roco, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Roco, attığı golle savunma oyuncularının hücumdaki katkısını da sürdürdü.

Daha önceki maçlarda defans oyuncuları Pepe (5), Gökhan Gönül (2), Caner Erkin (1) ile goller bulan siyah-beyazlı ekipte, Sarpsborg karşısında Roco fileleri havalandırdı.

Jeremain Lens, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı

Siyah-beyazlı ekibin üçüncü golünü atan Jeremain Lens, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçı olan B36 Torshavn karşısında gol atan Hollandalı oyuncu, sonraki 10 maçı boş geçti. Lens, Sarpsborg karşısında fileleri havalandırarak uzun süreli suskunluğunu sonlandırdı.

Gary Medel üst üste 3 maçta kart gördü

Sarpsborg maçının 20. dakikasında sarı kart gören Beşiktaş'ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, üst üste üç maçta aynı şekilde cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Medel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ise çift sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Medel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesinde de sarı kartla cezalandırıldı.

Gary Medel, siyah-beyazlı formayla bu sezon şu ana dek 4 sarı ve bir kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı oyuncu, cezası nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta görev alamayacak.

Karşılaşma sonrası taraftarlara galibiyet üçlüsünü Roco çektirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de taraftarların isteği üzerine tribünleri selamladı.

Beşiktaş, I Grubu'nda ilk sırada yer aldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmaların ardından Beşiktaş ilk sırayı aldı.

Beşiktaş, konuk ettiği Sarpsborg'u 3-1 yenerken, grubun diğer maçında Belçika temsilcisi Genk ağırladığı Malmö'yü 2-0 mağlup etti.

Üç puana sahip olan iki takımdan Beşiktaş birinci, Genk ise ikinci sırada bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde 2. hafta müsabakaları 4 Ekim'de oynanacak. Beşiktaş, Malmö'ye, Genk ise Sarpsborg'a konuk olacak.