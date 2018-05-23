Beşiktaşta Yasin Öztekin krizi

Beşiktaş'ın, G.Saray'ın yeni sözleşme teklif etmediği Yasin Öztekin'i gündeme alması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

Galatasaray sözleşmesi 1 hafta sonra bitmesine rağmen bu sezon yedek kulübesine mahkum kalan Yasin Öztekin'e sözleşme teklif etmemişti. Beşiktaş'ın sarı-kırmızılı oyuncuyu transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın bu hamlesine siyah-beyazlı taraftarların büyük bir bölümünü çıldırttı. Sosyal medyada birçok olumsuz tepki, dikkat çekti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan yıldız oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.