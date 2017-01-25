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Beşiktaş'ta Olcay ve Kerim Frei'ın ardından bir ayrılık daha yaşanabilir. Marsilya, Siyah Beyazlılar’ın sol beki Adriano'yu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaşta üçüncü ayrılık kapıda!

Marsilya, Adriano için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Fransız ekibi, Brezilyalı sol beki transfer etmek için siyah beyazlılarla temasa geçti.

Bir süre önce Marsilya'da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Barcelona'nın efsane kalecilerinden Andoni Zubizaretta, Adriano'yu Fransız ekibinin kadrosuna dahil etmek istiyor.

Barcelona'da tanıdığı 32 yaşındaki futbolcu için istekli olan Zubizarreta, devre arası transfer dönemi kapanmadan transferin gerçekleşmesini amaçlıyor. Beşiktaş yönetimi ise gelen teklif sonrası konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e taşıdı. Adriano'dan memnun olan teknik heyetin bu transfere sıacak bakması beklenmiyor.

Ancak Brezilyalı sol bekin, gelen teklifin ardından vereceği karar transferde belirleyici olabilir. 32 yaşındaki futbolcu Marsilya'ya transfer olma konusunda isteğini ortaya koyar ve ısrarcı olursa kariyerine Fransa'da devam edebilir.

Sezon başından siyah beyazlı takıma transfer olan Adriano, Beşiktaş ile 2019 mayıs ayında tamamlanacak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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