Beşiktaşta transfer! 4 yıllık imzalar atıldı

Beşiktaş'ta transfer! 4 yıllık imzalar atıldı
Beşiktaş, Lens transferi için satın alma opsiyonunun kullanıldığını borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan bildirim şöyle;
"07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BEŞİKTAŞ, JEREMAIN LENS'E NE KADAR ÖDEYECEK?
Beşiktaş, sezon başında 5 yıllık anlaşmaya vardığı Lens'e, önümüzdeki 4 yıl için toplam 8,25 milyon euro garanti ücret verecek. Jeremain Lens'e;
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro,
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro,
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro,
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecek.
İlk yorumu siz yapın!