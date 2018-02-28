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Beşiktaş'ta transfer! 4 yıllık imzalar atıldı

Beşiktaş, Lens transferi için satın alma opsiyonunun kullanıldığını borsaya bildirdi.

Beşiktaşta transfer! 4 yıllık imzalar atıldı

KAP'a yapılan bildirim şöyle;

"07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEŞİKTAŞ, JEREMAIN LENS'E NE KADAR ÖDEYECEK?

Beşiktaş, sezon başında 5 yıllık anlaşmaya vardığı Lens'e, önümüzdeki 4 yıl için toplam 8,25 milyon euro garanti ücret verecek. Jeremain Lens'e;

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro,

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro,

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro,

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecek.

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