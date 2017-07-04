Beşiktaşta Talisca şoku!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun, bugün idmanda olması beklenirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Siyah Beyazlı yönetimden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Spor Toto Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah Beyazlılar bir yandan transfer çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da elindeki futbolcuların takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.

Ancak akşam saatlerinde Beşiktaş idmanında bir şok yaşandı ve geçtiğimiz sezonunun yıldızlarından biri Talisca, idmanda olması gerekirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminden konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmazken, Brezilyalı futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Eksikler takıma katılıyor

Beşiktaş'ın akşam gerçekleştirdiği idmana Caner Erkin, Marcelo Guedes katılırken, Gökhan Gönül salonda çalıştı. Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup da antrenmana katılan diğer isimler oldu.

İşte Talisca gerçkleri

Talisca geçtiğimiz sezon 1.5 milyon Euro'ya oynuyordu. Kendisi gibi kiralık oynayan ve yıllık 3.3 milyon Euro alan Aboubakar'ı örnek göstererek yönetime taleplerini iletti. Beşiktaş cephesi ise 2 milyon Euro vereceğini söyledi. Brezilyalı oyuncu ise 2.5 milyon Euro'ya kadar indi.

Henüz bir anlaşma yapılmadı ancak Başkan Fikret Orman oyuncu ile görüşüp garanti verdi. Talisca için anlaşma olmadığı için dönmek istemediği iddia edildi ancak Beşiktaş yönetimi bu bilgiyi teyit etmedi.