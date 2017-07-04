Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Emenike giderayak neler söyledi?

Emenike giderayak neler söyledi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Emenike Atina'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Sneijder'de son dakika!

Sneijder'de son dakika!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili, oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Galatasaray'dan ayrılmaları halinde, Serie A'nın kendileri için önemli bir opsiyon olacağını söyledi.
Kriz çözüldü

Kriz çözüldü

Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da Onazi krizi de çözüldü.
Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Talisca şoku!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun, bugün idmanda olması beklenirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Siyah Beyazlı yönetimden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaşta Talisca şoku!

Spor Toto Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah Beyazlılar bir yandan transfer çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da elindeki futbolcuların takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.

Ancak akşam saatlerinde Beşiktaş idmanında bir şok yaşandı ve geçtiğimiz sezonunun yıldızlarından biri Talisca, idmanda olması gerekirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminden konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmazken, Brezilyalı futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Eksikler takıma katılıyor

Beşiktaş'ın akşam gerçekleştirdiği idmana Caner Erkin, Marcelo Guedes katılırken, Gökhan Gönül salonda çalıştı. Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup da antrenmana katılan diğer isimler oldu.

İşte Talisca gerçkleri

Talisca geçtiğimiz sezon 1.5 milyon Euro'ya oynuyordu. Kendisi gibi kiralık oynayan ve yıllık 3.3 milyon Euro alan Aboubakar'ı örnek göstererek yönetime taleplerini iletti. Beşiktaş cephesi ise 2 milyon Euro vereceğini söyledi. Brezilyalı oyuncu ise 2.5 milyon Euro'ya kadar indi.

Henüz bir anlaşma yapılmadı ancak Başkan Fikret Orman oyuncu ile görüşüp garanti verdi. Talisca için anlaşma olmadığı için dönmek istemediği iddia edildi ancak Beşiktaş yönetimi bu bilgiyi teyit etmedi.

Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe transferinde son dakika... Beşiktaş Portekizli futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte Pepe'nin alacağı ücret ve detaylar.
Beşiktaşta Talisca şoku!

Beşiktaş'ta Talisca şoku!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun, bugün idmanda olması beklenirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Siyah Beyazlı yönetimden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Beşiktaşlı taraftarların günlerdir beklediği Pepe açıklaması, beklenmedik bir yerden geldi. Siyah Beyazlı kulübün stadı Vodafone Park'a ait resmi Twitter hesabı, transferi şifreli de olsa takipçilerine ilan etti.
Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Loic Remy ile anlaşmaya varıldı

Loic Remy ile anlaşmaya varıldı

Yıldız forvetle kurulan temaslarda mesafe kateden Beşiktaş, oyuncunun 4 yıllık sözleşme isteğine 3+1 senelik teklifle karşılık verdi. Taraflar büyük ölçüde sözleşti. Şimdi gözler Chelsea’de... Kartal’ın Londra ekibine önerdiği rakam 2 milyon Euro.
Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezona yönelik planları hakkında yönetime bilgi verirken, geçen sezon kiralık verilen futbolcuların durumuna da açıklık getirdi.
Pepe Beşiktaşta!

Pepe Beşiktaş'ta!

Son sürat stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli dünya yıldızı savunmacı Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. deneyimli oyuncu en kısa sürede İstanbul'a gelecek.
Pepede son dakika! Quaresma...

Pepe'de son dakika! Quaresma...

Portekizli dünyaca ünlü futbolcuya teklifini yapan Beşiktaş, imza parası konusunda henüz anlaşamadığı tecrübeli stoper için Ricardo Quaresma’yı devreye soktu. Kartal pazarlıkları sürdürürken Q7 de, vatandaşını ikna etmek için her şeyi yapıyor.
25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

Vincent Aboubakar’ın yerine yeni bir forvet arayışına hız veren Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Arjantin’de lig şampiyonluğu yaşayan Boca Juniors’un golcüsü Dario Benedetto geldi.
Beşiktaşın yeni stoperini duyurdular

Beşiktaş'ın yeni stoperini duyurdular

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....