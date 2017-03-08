Beşiktaşta son dakika! Caner Erkin...

Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi büyük... Şu ana kadar satılan bilet sayısının 22 bini geçtiği öğrenildi....

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız...