Beşiktaşta son dakika! Caner Erkin...

Beşiktaş'ta son dakika! Caner Erkin...
Beşiktaş'ta ağır sakatlığının ardından 5 aydır forma giyemeyen Caner Erkin, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Olympiakos maçının kadrosuna dahil edildi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Yunan devi Olympiakos ile karşılaşacak Beşiktaş'ta son dakika sürprizi yaşandı.
Süper Lig'deki Antalyaspor maçında sol aşil tendonu kapan ve geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle 5 aydır forma giyemeyen Caner Erkin 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.
Milli yıldız, henüz ilk 11'de forma giyecek durumda olmasa da yedek kulübesinde görev bekleyecek.
ERSAN DA KAFİLEDE!
Bu arada devre arasında Hebei China Fortune'dan kiralanan Ersan Adem Gülüm de Beşiktaş'ın Yunanistan kafilesinde yer aldı.
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