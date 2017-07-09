Beşiktaşta şok sakatlık! En az 3 ay yok

Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin durumunun ciddi olduğu ve tedavi süresinin 3 - 4 ayı bulabileceği öğrenildi.

Yeni sezona büyük moralle hazırlanan Beşiktaş'a yıldız oyuncu Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Antrenman sırasında sakatlanan milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve en az 3-4 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Siyah Beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir."

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da geçiren Gökhan Töre, kira süresi bittikten sonra bu sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılmıştı.

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