Beşiktaşta Quaresma - Negredo krizi sürüyor

Beşiktaş'ın, Sivasspor'a deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın ardından Şenol Güneş'in ikinci yarıda neden Negredo'yu oyundan çıkardığı çok konuşuldu.

İlk yarıda etkili bir futbol oynayan İspanyol forvet penaltıdan bir gol attı. Ancak ikinci yarıda Negredo'nun yerine Cenk Tosun oyuna girdi. Maçın ardından ise Negredo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Negredo - Quaresma tartışması

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta golün ardından Negredo ile Quaresma bir pozisyonda tartışma yaşamışlardı. Quaresma takım arkadaşına öne gelmesini söylerken, Negredo ise ortaları geç ve yanlış yere açıyorsun diye serzenişte bulunmuştu.

Öte yandan Sivasspor - Beşiktaş maçının devre arasında Negredo'nun oyundan çıktıktan sonra direkt Şenol Güneş'e Quaresma konusunda serzenişte bulunduğu iddia edildi. Milliyet gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Negredo ilk yarının sonunda Şenol Güneş ile görüşerek, Quaresrma'nın kenar ortalarından serzenişte olduğunu söyledi. İspanyol forvetin Osmanlıspor maçının ardından sonra Quaresma'nın kanatlardaki ortalarından bir türlü istediği topları alamamasından dolayı şikayetçi olduğu kaydedildi.

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