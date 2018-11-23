Beşiktaşta Pepe depremi

Beşiktaş Rafael ile el sıkışmak üzere

Ocak ayında sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Rafael'le el sıkışmak üzere. Brezilyalı oyuncunun menajeri "Siz maaşı yüksek tutun, bonservisi ben hallederim" dedi.