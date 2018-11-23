Beşiktaşta Pepe depremi

Beşiktaş'ta Pepe depremi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Pepe'nin arka adelesinde yırtık tespit edildiği açıklandı. Pepe Ankaragücü maçında oynayamayacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin az olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Pepe'nin arka adelesinde yırtık tespit edildiği açıklandı. Pepe, Beşiktaş'ın ligde Ankaragücü, Avrupa Ligi'nde ise Sarpsborg'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde oynama ihtimali ise belirsiz.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe’nin Porto’da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Pepe'nin arka adelesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.
İstanbul’a dönen Pepe’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.
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