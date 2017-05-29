Beşiktaşta ilk ayrılık resmen gerçekleşti!

Gaziantepspor'u 4-0 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta ilk ayrılık resmen açıklandı.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu olan Beşiktaş'ta ilk ayrılık resmen açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayla siyah beyazlılara veda etti.

Beşiktaş'ta yaşadığı günleri asla unutmayacağını belirten Tuna yaptığı açıklamada "Futbolculuğumda 100. yıl kadrosunda yaşadığım şampiyonluğun sonrası teknik direktörlük kariyerimde iki sezondur kazandığım şampiyonluk benim için her zaman çok ayrı yeri olacaktır. Beşiktaş her zaman kalbimin bir köşesinde olacaktır" dedi.