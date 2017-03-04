Beşiktaşta Demba Ba şaşkınlığı

Siyah-beyazlı yöneticiler, idmanlarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Senegalli yıldız için beklenmedik yorumda bulundular.

Çin’in, Shanghai Shenhua takımından Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve antrenman sürecini ABD’de geçiren Demba Ba, idmanlarda attığı gollerle herkesi şaşkına çevirdi. Kulüp doktorlarının verdiği rapordan sonra bu futbolcuyu bedelsiz olarak transfer eden siyah - beyazlı yönetim, Senegalli oyuncu hakkında gelen olumlu haberler nedeniyle bir hayli mutlu oldu.

Yöneticilerin “İdman performansıyla maç performansı arasında çok fark var. Ama böyle giderse Aboubakar, Demba Ba ile de rekabete girmek zorunda kalacak. Bu takımın birinci golcüsü Cenk Tosun. Artık onun iki tane daha alternatifi var. Para vermeden takım içerisinde böylesine bir rekabet yaratmak da, bir tek Başkan Fikret Orman’ın aklına gelirdi” şeklinde esprili ifadeler kullandıkları ortaya çıktı.

Üç büyükler arasında en düşük bonservis bedelleriyle şampiyonluk kovalayan bir takım yarattığı için Fikret Orman’ı kutlayan yöneticilerin, “Beşiktaş’tan ayrılan nedense geri dönmek istiyor. Bu çok iyi bir şey. Demba Ba, Şenol Güneş ile çok daha fazla gelişim gösterecektir. Aboubakar ile birlikte elimizde iki kiralık golcü var. Bakalım ikisinden biri mi kalacak yoksa ikisi mi? Belki ikisi de takımlarına geri dönebilir ama elimizde Cenk Tosun gibi bir golcü var” diye konuştukları bildirildi.

Kendi aralarında golcü değerlendirmesi yapan yöneticilerin, Demba Ba’yı transfer etmeye karar vermeleri halinde, bu oyuncuyu kesinlikle bonservissiz almaya çalışacak. Aboubakar’ın 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu daha da aşağıya çekmeye çaba sarfedecek olan Beşiktaş Yönetimi, bu iki oyuncunun kalan haftalardaki performansına göre hareket edecek.

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