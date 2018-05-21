Beşiktaşta Demba Ba depremi

Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta Demba Ba depremi

Beşiktaş'la anlaştığı belirtilen Demba Ba'ya Çin'den son dakika teklifi yapıldığı ve Senegalli forvetin bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Beşiktaşta Demba Ba depremi

Beşiktaş'la anlaştığı belirtilen ancak son anda Çin'den teklif alan Demba Ba, 2 yıl için kendisine önerilen 12 milyon dolara 'Evet' dedi.

Devre arasında Shangai Shenhua'yla olan sözleşmesi sona eren ve sezon sonuna kadar Göztepe'yle anlaşan Ba'nın Beşiktaş'la anlaştığı hatta sözleşmeye imza attığı belirtiliyordu. Yıldız forvet Göztepe formasıyla yarım sezonda 13 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Quaresma'dan veda gibi paylaşım

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Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

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