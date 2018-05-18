Beşiktaşta büyük kriz yeniden patlak verdi

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman'ın yeni sezon öncesi Çin'e gitme fikrine yine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Fikret Orman’ın isteğiyle geçen sezon Çin’de yorucu bir kamp yapan Beşiktaş'ta Şenol Güneş duruma bu kez el koydu. Deneyimli hoca, Avusturya ve Slovakya’yı incelerken, başkanın mali kongrede Çin’e gideceklerini açıklamasının ardından ikinci bir krizin kapıda olduğu öğrenildi.

Devler Ligi’nde tarihi bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig’de aynı başarıyı göstermeyen Beşiktaş’ta bu yıl yaşadığı performans düşüklüğünün nedenlerinden biri olarak da sezon başı gösterilmişti. Kamp döneminde başkan Fikret Orman’ın talebi doğrultusunda Çin’e giden ve kısa sürede Türkiye’ye dönen Siyah-Beyazlılar, yorucu bir yolculuk geçirmişti... O dönemde teknik direktör Şenol Güneş, bu durumun takımı etkileyeceğini söylese de başkanı fikrinden vazgeçirememişti.

Bu durum taraflar arasında ufak çaplı bir krize neden olurken, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayan teknik direktör Şenol Güneş’in Avrupa’da kamp yeri baktırdığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ YİNE SICAK BAKMIYOR

Süper Lig’i dördüncü bitirmesi durumunda haziran ayının ortalarında topbaşı yapacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik patron Güneş’in Avusturya ve Slovakya’daki bazı tesislerin incelenmesi için ekip görevlendirdiği belirtildi. Zamanın kısa oluşu nedeniyle Avrupa’ya sadece hazırlık maçları için gitmesi beklenen Kartal’da yeni bir Çin krizinin de kapıda olduğu ifade edildi. Geçen hafta yapılan mali kongrede başkan Fikret Orman’ın yine sezonda da Çin’e gideceklerini açıklaması, kamp yeriyle ilgili bir sıkıntının daha yaşanacağını gösterdi. Orman’ın bu kararını henüz Şenol Güneş’le paylaşmadığı ancak deneyimli hocanın Çin’e gitmeye yine sıcak bakmadığı bildirildi.

Haberturk