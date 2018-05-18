Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Kartal'a golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.
Buffon ayrılığı açıkladı

Buffon ayrılığı açıkladı

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Beşiktaş'ta büyük kriz yeniden patlak verdi

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman'ın yeni sezon öncesi Çin'e gitme fikrine yine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Beşiktaşta büyük kriz yeniden patlak verdi

Fikret Orman’ın isteğiyle geçen sezon Çin’de yorucu bir kamp yapan Beşiktaş'ta Şenol Güneş duruma bu kez el koydu. Deneyimli hoca, Avusturya ve Slovakya’yı incelerken, başkanın mali kongrede Çin’e gideceklerini açıklamasının ardından ikinci bir krizin kapıda olduğu öğrenildi.

Devler Ligi’nde tarihi bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig’de aynı başarıyı göstermeyen Beşiktaş’ta bu yıl yaşadığı performans düşüklüğünün nedenlerinden biri olarak da sezon başı gösterilmişti. Kamp döneminde başkan Fikret Orman’ın talebi doğrultusunda Çin’e giden ve kısa sürede Türkiye’ye dönen Siyah-Beyazlılar, yorucu bir yolculuk geçirmişti... O dönemde teknik direktör Şenol Güneş, bu durumun takımı etkileyeceğini söylese de başkanı fikrinden vazgeçirememişti.

Bu durum taraflar arasında ufak çaplı bir krize neden olurken, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayan teknik direktör Şenol Güneş’in Avrupa’da kamp yeri baktırdığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ YİNE SICAK BAKMIYOR

Süper Lig’i dördüncü bitirmesi durumunda haziran ayının ortalarında topbaşı yapacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik patron Güneş’in Avusturya ve Slovakya’daki bazı tesislerin incelenmesi için ekip görevlendirdiği belirtildi. Zamanın kısa oluşu nedeniyle Avrupa’ya sadece hazırlık maçları için gitmesi beklenen Kartal’da yeni bir Çin krizinin de kapıda olduğu ifade edildi. Geçen hafta yapılan mali kongrede başkan Fikret Orman’ın yine sezonda da Çin’e gideceklerini açıklaması, kamp yeriyle ilgili bir sıkıntının daha yaşanacağını gösterdi. Orman’ın bu kararını henüz Şenol Güneş’le paylaşmadığı ancak deneyimli hocanın Çin’e gitmeye yine sıcak bakmadığı bildirildi.

Musa Çağıran Süper Lig deviyle anlaşmaya vardı

Musa Çağıran Süper Lig deviyle anlaşmaya vardı

Şenol Güneş'in ilk transferi

Şenol Güneş'in ilk transferi

Transferi veto etti:

Transferi veto etti: "İstemem, gelmesin"


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaşta büyük kriz yeniden patlak verdi

Beşiktaş'ta büyük kriz yeniden patlak verdi

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, başkan Fikret Orman'ın yeni sezon öncesi Çin'e gitme fikrine yine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Musa Çağıran Süper Lig deviyle anlaşmaya vardı

Musa Çağıran Süper Lig deviyle anlaşmaya vardı

Sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın yerine Musa Çağıran'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş, oyuncu ve Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.
Şenol Güneşin ilk transferi

Şenol Güneş'in ilk transferi

Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncuyu 1+1 yıllık imzaya ikna etti. Sezonluk 2.5 milyon euro garanti para kazanacak olan Demba Ba, futbolu Siyah-Beyazlı kulüpte bırakmak istediğini de yöneticilere iletti.
Transferi veto etti: İstemem, gelmesin

Transferi veto etti: "İstemem, gelmesin"

Siyah-Beyazlılar'da 2014-16 sezonları arasında başarıyla görev yapan Jose Sosa, o dönemki terör olaylarını bahane ederek İtalya Serie A ekibi Milan'a transfer olmuştu.
Kartala golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Galatasaray ve Beşiktaşa yılın transfer çalımı

Galatasaray ve Beşiktaş'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer yarışı bu kez lig bitmeden başladı.
Yeni Guti Beşiktaşa

'Yeni Guti' Beşiktaş'a

Talisca’ya veda etmeye hazırlanan Beşiktaş, yeni 10 numarasını İspanya’da buldu. Real Sociedad’lı Sergio Canales’in menajeriyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, yeni Guti Hernandez için kolları sıvadı.
Beşiktaşta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiyeden ayrıldı

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Dusco Tosic 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu’ya transfer oluyor. Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.
Taliscadan ayrılık gibi açıklama

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Talisca, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Jeremain Lense talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....