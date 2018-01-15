Beşiktaşta bir ayrılık daha! KAPa bildirildi

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi
Beşiktaş Kulübü, kaleci Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, gözden çıkarılan kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
İlk yorumu siz yapın!