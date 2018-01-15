Beşiktaşta bir ayrılık daha! KAPa bildirildi

Milan'dan Oğuzhan Özyakup'a servet

Serie A devi Milan, Beşiktaş’ın kaptanına göz dikti! İtalyan ekibi, Oğuzhan Özyakup için 15 milyon Euro’luk (67 milyon TL) öneriyle Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldı.