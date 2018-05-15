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Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Atiba Hutchinson Beşiktaş’a veda etmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile ayrılık aşmasına geldi.

Beşiktaşta beklenmedik ayrılık

Atiba, 5 yıllık kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Sezon sonunda siyah-beyazlı ekip ile sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı Atiba, yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadı.

Yönetim ile görüşen Kanadalı futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Futbol komitesi ise 35 yaşındaki oyuncuya maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti. Atiba’nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Bu gelişme üzerine ayrılık kararını yönetime iletten Atiba, sezonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kariyerini noktalayacak.

2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş’ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

35 yaşındaki oyuncu 187’si 11’de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı.

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Ntvspor

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