Beşiktaşta ayrılık vakti

Beşiktaş, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Brezilyalı savunmacıdan çok memnun. Ancak Lyon’dan bu transfer karşılığında gelecek 8.5 milyon Euro’ya da fazlasıyla ihtiyaç var.

Beşiktaş yönetimi, Marcelo ile kısa süre içinde bir görüşme yapacak. Bilindiği gibi Sambacı, Kara Kartal’a 2015-16 sezonunun devre arasında Hannover 96’dan kiralık olarak transfer olmuştu. Gelir gelmez takıma çok çabuk uyum sağlayan, kulübü benimseyen Marcelo, söz konusu sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla da şampiyonluğa çok önemli katkı sağlamıştı. Hatta öyle ki şampiyonluğu garantileyen Osmanlıspor maçında 2 gol kaydetmişti.

2016-17 başında bonservisi alınan Brezilyalı oyuncu geçen sezon ise belki de kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Siyah-beyazlılarda savunmanın lideri, takımın vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki oyuncu yine şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Bu performans Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Lyon’un da ilgisini çekti. Fransız ekibi tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş’tan isterken 8.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini de gözden çıkardı.

GİTMEK İSTEMİYOR...

Marcelo, Fransız devinin bu ilgisine rağmen Beşiktaş’tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Fakat siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde kendisiyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Bu transfer karşılığında gelecek paraya ihtiyaç olduğunu ifade eden yöneticiler, Sambacı’dan son derece memnunlar ancak yine de Brezilyalı oyuncuya yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür edilip “Ayrılık vakti geldi” denilecek ve Lyon’un teklifini kabul etmesi istenecek.

Sampiy10