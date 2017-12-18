Beşiktaşta ayrılık! Resmen açıklandı

Beşiktaş, İsveçli stoper Alexander Milosevic'in sözleşmesini feshetti.

Son olarak Beşiktaş'tan Ç.Rizespor'a kiralanan fakat Karadeniz ekibinden gönderilen Alexander Milosevic'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Alexander Milosevic ile Sözleşmemiz Karşılıklı Olarak Feshedildi Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.