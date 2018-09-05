Beşiktaşta Atiba bilmecesi

Geçen sezon son 5 maçı, bu yıl ise 10 resmi maçı kaçıran ve ne zaman takıma döneceği belirsizliğini koruyan Atiba'nın adı salı günü UEFA'ya verilen listeye de yazılmadı.

Süper Lig'de geride kalan sezonun son 5 haftasında sakatlığı sebebi ile Beşiktaş'a katkı sağlayamayan Atiba Hutchinson bu sezon da ortalarda yok. Sezon başında uzun pazarlıkların ardından yeniden anlaşma sağlanan Kanadalı futbolcu halen geçen sezondan kalan sakatlığının tedavisi ile uğraşıyor.

DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

2017-18 sezonun bitimiyle birlikte İspanya'da kıkırdak sorununu gidermek için operasyon geçiren 35 yaşındaki futbolcu aradan yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen takım kadrosuna dahil olamadı. Tedavisi için sürekli yurt dışına giden ve bireysel çalışmalarla eski formuna kavuşmaya çalışan Atiba uzun bir süre daha takımda yer alamayacak.

UEFA'ya dün verilen listeye de ismi yazılmayan tecrübeli oyuncunun ne zaman arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş ile 750 bin Euro garanti ücrete imza atan Atiba, 20'nin üzerinde maç oynarsa 150 bin, 30'un üzerinde maç oynarsa ise 200 bin Euro daha kazanacak. Ancak şimdiden 10 maç kaçıran Kanadalı ekonomik olarak da büyük yara alacak.

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