Beşiktaşta Aboubakar üzüntüsü!

Şenol Güneş meydan okudu!

Kara Kartal’ın şampiyon hocası, dünkü idmanda futbolcularına şu sözlerle özgüven aşıladı: Türkiye’nin en iyi oynayan futbol takımıyız. En iyi oyunculara sahibiz. Sezon sonuna kadar hedeflerimiz için çabamız, savaşımız sürecek!