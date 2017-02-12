Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar üzüntüsü!

Afrika Kupası’nı kaldırdıktan sonra Süper Lig’e golle dönen Kamerunlu yıldızın Hapoel maçında cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor.

Beşiktaşta Aboubakar üzüntüsü!

Ligde haftayı Karabük yenilgisiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Sheva maçına çevrildi.

Afrika Kupası finalinde attığı golle Kamerun'un şampiyon olmasını sağlayan, ardından da Karabük ağlarını sarsan Aboubakar'ın Avrupa Ligi'nde cezalı olması teknik heyetin canını sıkıyor.

Hapoel karşısında Aboubakar'ın yanı sıra Beck ve Adriano da cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!

Beşiktaşlı futbolcular sonunda isyan etti!

Beşiktaşlı futbolcular sonunda isyan etti!


 

Sabah

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Beşiktaşa UEFA rotasyonu!

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Ligde Karabükspor'a kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva karşısında rotasyona gitmeyi planlıyor.
Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!

Kara Kartal’ın şampiyon hocası, dünkü idmanda futbolcularına şu sözlerle özgüven aşıladı: Türkiye’nin en iyi oynayan futbol takımıyız. En iyi oyunculara sahibiz. Sezon sonuna kadar hedeflerimiz için çabamız, savaşımız sürecek!
Beşiktaşta Aboubakar üzüntüsü!

Beşiktaş'ta Aboubakar üzüntüsü!

Afrika Kupası’nı kaldırdıktan sonra Süper Lig’e golle dönen Kamerunlu yıldızın Hapoel maçında cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor.
Beşiktaşlı futbolcular sonunda isyan etti!

Beşiktaşlı futbolcular sonunda isyan etti!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Kardemir Karabükspor'un başarılı savunmacısı Barış Başdaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından darbe alan sol bacağını paylaştı.
Beşiktaşın yediği gol ofsaytmış!

Beşiktaş'ın yediği gol ofsaytmış!

Beşiktaş'ın Karabükspor deplasmanında 2-1'lik skorla kaybettiği maçta ilk golün ofsayt olduğu ortaya çıktı.
Rıdvan Dilmen bombayı patlattı!

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Beşiktaşa Karabükte büyük darbe!

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Şenol Güneşe kötü haber!

Şenol Güneş'e kötü haber!

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Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

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