Beşiktaşta 4. kez Fikret Orman dönemi

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah-beyazlı kulübün başkanı seçildi.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların sayımı sona erdi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, geçerli oyların 1911'ini alarak bir kez daha başkan seçildi.

Saat 17:00'de sona eren ve 1994 üyenin katıldığı olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42 boş oy çıktı.

Beşiktaş'ta 4. dönemini geçirecek olan başkan Fikret Orman'ın listesinde şu isimler bulunuyor:

"Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Hüseyin Yücel, Deniz Atalay, Hüseyin Mican, Cihat Kumuşoğlu, Erdal Karacan, Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu, Gökçe Meriçten"

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu mayıs ayında yapılacak.