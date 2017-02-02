Beşiktaşta 3 yıllık imza!

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Tosic'in Beşiktaş'la yeni sözleşme imzaladığını ilk olarak Twitter'dan paylaştığı fotoğraflarla eşi Jelena Karluesa duyurdu.

'Emekli olmak için iyi bir zaman'

Sırp futbolcu, dün Sırbistan basınına konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış ve "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü ve iki taraf da bu durumdan memnun. Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullanmıştı.

2012 yılında Kızılyıldız takımından Gençlerbirliği'ne 600 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Tosic, 2015-2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a transfer olmuştu.