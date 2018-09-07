Beşiktaşta 3 isme teklif yapılacak

31 Ağustos’ta transfer dönemi bitti, yönetim hemen iç transfere yöneldi. Mayıs’ta mukaveleleri bitecek Pepe, Adriano ve Babel’e yeni mukavele teklif edilecek.

Yaz dönemini hareketli geçiren ve 8 oyuncu ile yollarını ayırıp 6 transfer yapan Beşiktaş yönetimi, şimdi de sözleşmesi bitecek yıldızlarına rotayı çevirdi. takımın kilit oyuncuları pepe, adriano ve Babel’in mukaveleleri Mayıs ayında sona erecek. yönetim, 3 futbolcuyla da yola devam etmek istiyor. yıldızlara yeni kontrat teklifi yapılacak.

PERFORMANSA BAĞLI SÖZLEŞME

Pepe ile en az 1 senelik sözleşme uzatmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, Adriano ile 1+1, Babel’le de 2 senelik yeni mukavele imzalamayı planlıyor. 2019’un Mayıs ayında kontratları sonlanacak tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’e kesinlikle teklif yapmayacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Töre ve Atiba’nın durumu ise kendilerine bağlı. Bu oyuncuların sergileyeceği performansa göre kontrat sunulacak.

BABEL'İN UÇUK TALEBİ

Daha önce menaceriyle temas kurulan Babel, yönetimden yüksek bir talepte bulunmuştu. 2.1 milyon euro kazanan Hollandalı, 3 yıllık yeni mukavele için 3 milyon euro garanti ücret talep etmişti. Siyah-Beyazlılar’ın planı, 32 yaşındaki futbolcuyla mevcut ücreti üzerinden 2+1 yıllık sözleşme yenilemek.

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