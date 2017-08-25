Beşiktaşlılara süper haber

Fikret Orman'dan kuraya ilk yorum: Çantada keklik değiliz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri değerlendirdi ve Siyah Beyazlılar'ın bu sezon gruptan çıkmak için iddialı olduğunu dile getirdi.