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Beşiktaşlılara süper haber

Beşiktaş'a hazırlık kampında sakatlanan Gökhan Gönül'den iyi haber geldi.

Beşiktaşlılara süper haber

Siyah-Beyazlılar'a Gökhan Gönül'den güzel haber geldi. Sezon başı kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli futbolcu, düz koşulara başladı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Sağ tibia (kaval) kemiğinden 3 Ağustos tarihinde ameliyat olan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün tedavisi sürüyor. Bugün akşam antrenmanında saha çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül'ün iyileşme sürecince önemli bir ilerleme sağlandı.

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