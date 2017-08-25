Beşiktaşlılara süper haber
Beşiktaş'a hazırlık kampında sakatlanan Gökhan Gönül'den iyi haber geldi.
Siyah-Beyazlılar'a Gökhan Gönül'den güzel haber geldi. Sezon başı kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli futbolcu, düz koşulara başladı.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
Sağ tibia (kaval) kemiğinden 3 Ağustos tarihinde ameliyat olan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün tedavisi sürüyor. Bugün akşam antrenmanında saha çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül'ün iyileşme sürecince önemli bir ilerleme sağlandı.
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