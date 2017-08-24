Beşiktaşlı taraftarlardan Mbappeye çağrı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Fransızlar'ın yıldız futbolcusu Mbappe'nin PSG'ye transfer olması için sosyal medyadan "Come to PSG" akımını başlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan siyah-beyazlılar, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Porto ve Almanya’dan Leipzig ile G Grubu’nda yer aldı.

Kura çekimi sonrası Beşiktaş taraftarının Fransız ekibi Monaco'nun yıldız futbolcusu Mbappe için yaptığı çağrı sosyal medyaya damgasını vurdu. Siyah Beyazlılar ile özdeşleşen "Come to..." bu kez Fransız yıldız futbolcu için bu kez PSG'ye transfer olması yönünde kullanıldı.

Mbappe'nin PSG'ye transfer olması için sosyal medyadan "Come to PSG" akımı başlatan Beşiktaş taraftarları yine gündem olmayı başardı.