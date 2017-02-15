Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

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Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlarla taraftarlarını şaşırtan Beşiktaş’ta yönetim elini cebine attı ve futbolcuların geçmişe dönük 3 aylık alacaklarının tamamını hasaplara yatırıp borçları kapattı.

Kerim Frei’ı İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a 2 milyon 250 bin Euro’ya satan ve geçtiğimiz günlerde Vodafone ile yapılan yeni sponsorluk anlaşmasının ilk bölümü olan 5 milyon doları kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, bu paralarla futbolcuların ödemesini gerçekleştirdi.

GELECEK ÖDEMELERE ORMAN’DAN VETO

Yapılan görüşmelerde yöneticiler, başkan Fikret Orman’a futbolcuların gelecek döneme ait olan şubat ve mart aylarının da taksitlerinin ödenmesi teklifini yaptı. Ancak başkan Orman, “Oyuncularda rahatlama yaşanabilir, bu performanslarına da yansıyabilir. Pişman olabiliriz. Tüm borçları kapatmayalım” sözleriyle bu öneriyi veto etti.

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